В Батайске простились с ветераном уголовно-исполнительной системы Маратом Темирхановым

Марат Темирханов проработал в уголовно-исполнительной системе больше 30 лет. Фото: ГУФСИН по Ростовской области

В Батайске 24 января простились с ветераном УИС Маратом Темирхановым. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Ростовской области.

Марат Александрович скончался 21 января на 85-м году жизни после продолжительной болезни.

Свою трудовую деятельность он начал сразу после окончания срочной службы в армии инженером производственного отдела исправительной колонии №15 в Батайске. Затем Марат Темирханов занимал должность начальника спецучета.

С 1980 по 1990 годы был начальником ЛТП-1 УИТУ УВД РО. На пенсию Марат Александрович ушел в звании подполковника. Он проработал в уголовно-исполнительной системе больше 30 лет.

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