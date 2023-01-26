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НовостиОбщество26 января 2023 4:50

В Волгодонске мужчина хотел починить свой автомобиль, но лишился всех сбережений

Потерпевший доверился мошенникам, но остался без денег
Лейла МИРИШОВА
Мужчину задержали

Мужчину задержали

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгодонске мужчина хотел починить авто, но остался без денег. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, 39-летний уроженец Тверской области хотел отдать авто в сервис. Через знакомых он нашел специалиста, который занимался ремонтом. Мастер согласился помочь, и забрал ключи от машины.

Через несколько дней мастер позвонил автовладельцу и попросил 108 тысяч рублей для закупки запчастей. Мужчина передал деньги. В обозначенные сроки заявитель приехал за иномаркой, но мошенник своих обязательств не выполнил, запчасти не купил, а деньги потратил. Выяснилось, что он и не планировал чинить авто.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье«Мошенничество». Ему грозит до 5 лет тюрьмы.

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