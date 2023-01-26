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НовостиОбщество26 января 2023 5:06

Еще 28 человек выздоровели от коронавируса в Ростовской области

За все время пандемии общее число поборовших инфекцию составило 427 778
Лейла МИРИШОВА
Гражданам необходимо тщательно следить за своим здоровьем

Гражданам необходимо тщательно следить за своим здоровьем

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области побороть коронавирусную инфекцию смогли еще 28 человек. Об этом сообщили на сайте стопкоронавирус.рф 25 января.

Отметим, что за все время пандемии общее число выздоровевших составило 427 778. Многие переносят болезнь в легкой форме. У пациентов наблюдается кашель, повышенная температура и общая слабость. После получения отрицательного ПЦР-теста выздоровевший может вернуться к привычному образу жизни.

Гражданам следует тщательно дезинфицировать руки. При себе необходимо иметь антисептик или влажные салфетки.

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