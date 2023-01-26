Еще 28 человек выздоровели от коронавируса в Ростовской области

Гражданам необходимо тщательно следить за своим здоровьем Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области побороть коронавирусную инфекцию смогли еще 28 человек. Об этом сообщили на сайте стопкоронавирус.рф 25 января.

Отметим, что за все время пандемии общее число выздоровевших составило 427 778. Многие переносят болезнь в легкой форме. У пациентов наблюдается кашель, повышенная температура и общая слабость. После получения отрицательного ПЦР-теста выздоровевший может вернуться к привычному образу жизни.

Гражданам следует тщательно дезинфицировать руки. При себе необходимо иметь антисептик или влажные салфетки.

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(Подробности)