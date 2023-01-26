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НовостиОбщество26 января 2023 5:23

В Ростове-на-Дону 26 января будет ясная погода и +2

К вечеру столбики термометров опустятся до -2
Лейла МИРИШОВА
А 26 января в городе ожидается похолодание до -3

А 26 января в городе ожидается похолодание до -3

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове синоптики прогнозируют солнечную погоду и плюсовую температуру. Об этом сообщили на сайте "Гисметео".

Так, 26 января, в городе ростовчан целый день будет радовать солнечная погода. Днем воздух прогреется до +2 градусов тепла, а к вечеру ожидается небольшой мороз до 0... -2.

В городе также прогнозируют слабый ветер до 3 метров в секунду.

В пятницу, 27 января, в Ростове ожидается похолодание до -3 градусов.

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