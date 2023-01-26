В Ростове-на-Дону 26 января будет ясная погода и +2

А 26 января в городе ожидается похолодание до -3
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростове синоптики прогнозируют солнечную погоду и плюсовую температуру. Об этом сообщили на сайте "Гисметео".
Так, 26 января, в городе ростовчан целый день будет радовать солнечная погода. Днем воздух прогреется до +2 градусов тепла, а к вечеру ожидается небольшой мороз до 0... -2.
В городе также прогнозируют слабый ветер до 3 метров в секунду.
В пятницу, 27 января, в Ростове ожидается похолодание до -3 градусов.
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