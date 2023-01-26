В Мясниковском районе сгорели частный дом и баня

К счастью, обошлось без пострадавших Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ДНТ «Озерный» Мясниковского района произошел пожар в частном доме и бане. ЧП случилось 24 января.

По информации ГУ МЧС по Ростовской области, пожар начался около 5 утра. Очевидцы вызвали спасателей. К моменту приезда пожарных пламя охватило порядка 70 квадратов. Огонь удалось потушить спустя 20 минут. К счастью, обошлось без пострадавших.

- Для ликвидации пожара привлекались 28 спасателей и 7 спецмашин, – сообщили в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове произошел пожар в квартире трехэтажного дома

Возгорание тушили 18 спасателей

(Подробности)