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НовостиОбщество26 января 2023 9:09

В Ростовской области подтвердили взлом кабельного ТВ и трансляцию обращения Зеленского

Официальный комментарий по ситуации поступил в четверг, 26 января
Ангелина СКИБА
На замену телесигнала пожаловались жители нескольких городов Дона

На замену телесигнала пожаловались жители нескольких городов Дона

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области хакеры взломали сети кабельных телеоператоров и некоторое время показывали выступление Владимира Зеленского. Эту информацию подтвердил заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Дона Сергей Тюрин.

- Действительно, в ряде городов региона были зафиксированы факты взлома сетей кабельных телеоператоров, - прокомментировал Сергей Тюрин.

Напомним, 25 января на странный выбор программы вещания пожаловались жители Белой Калитвы, Шахт, Каменска-Шахтинского и некоторых территорий. Добавим, о подобной ситуации также сообщали в Крыму и Белгородской области.

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