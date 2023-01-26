В Ростовской области подтвердили взлом кабельного ТВ и трансляцию обращения Зеленского

На замену телесигнала пожаловались жители нескольких городов Дона Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области хакеры взломали сети кабельных телеоператоров и некоторое время показывали выступление Владимира Зеленского. Эту информацию подтвердил заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Дона Сергей Тюрин.

- Действительно, в ряде городов региона были зафиксированы факты взлома сетей кабельных телеоператоров, - прокомментировал Сергей Тюрин.

Напомним, 25 января на странный выбор программы вещания пожаловались жители Белой Калитвы, Шахт, Каменска-Шахтинского и некоторых территорий. Добавим, о подобной ситуации также сообщали в Крыму и Белгородской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области мобилизованным казакам передали инструменты и зимнюю одежду

Полезные вещи бойцам доставили по поручению губернатора (подробности)