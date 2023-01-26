Трагедия произошла в 20 км от станицы Усть-Быстрянской Фото: Алексей БУЛАТОВ

Смертельное ДТП посреди поля произошло в ночь на 26 января в Ростовской области. Об этом стало известно от представителя отдела УГИБДД России по региону.

Известно, что трагедия произошла около часа ночи в 20 км от станицы Усть-Быстрянской. Предварительно, водитель Chevrolet Niva не справился с управлением, и машина резко опрокинулась на правую сторону.

Как выяснили автоинспекторы, 39-летний водитель умер до прибытия скорой помощи. Мужчина не был пристегнут. Также он не имел прав на управление транспортом.

Выжил в этой аварии только 19-летний пассажир. Молодой человек не пострадал. Сейчас детали происшествия выясняют сотрудники полиции.

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