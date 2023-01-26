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НовостиПроисшествия26 января 2023 12:24

В Ростовской области директор стройфирмы попал под следствие за ущерб бюджету

Теперь подозреваемому грозит до 10 лет тюрьмы
Ангелина СКИБА
Сейчас по уголовному делу ведут следствие

Сейчас по уголовному делу ведут следствие

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области директора коммерческой строительной компании заподозрили в махинациях с бюджетными деньгами. Об этом 26 января рассказали в пресс-службе управления Следственного комитета России по донскому региону.

По данным ведомства, в 2020 году руководитель организации заключил контракт с администрацией Белокалитвинского района. Предполагалось, что подрядчик проведет работы на объектах транспортной инфраструктуры.

- Однако исполнитель почти сразу же перезаключил договор субподряда с другой организацией. Когда местные власти перечислили деньги за выполненные работы, злоумышленник завладел суммой более 1 млн рублей, а затем потратил все на свои нужды, - сообщили в Следкоме.

Известно, что разбирательства ведут по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Подозреваемому грозит ограничение свободы на 2 года или до 10 лет тюрьмы со штрафом в 1 млн рублей.

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По этому факту возбуждено уголовное дело (подробности)