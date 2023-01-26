В Ростовской области директор стройфирмы попал под следствие за ущерб бюджету

Сейчас по уголовному делу ведут следствие Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области директора коммерческой строительной компании заподозрили в махинациях с бюджетными деньгами. Об этом 26 января рассказали в пресс-службе управления Следственного комитета России по донскому региону.

По данным ведомства, в 2020 году руководитель организации заключил контракт с администрацией Белокалитвинского района. Предполагалось, что подрядчик проведет работы на объектах транспортной инфраструктуры.

- Однако исполнитель почти сразу же перезаключил договор субподряда с другой организацией. Когда местные власти перечислили деньги за выполненные работы, злоумышленник завладел суммой более 1 млн рублей, а затем потратил все на свои нужды, - сообщили в Следкоме.

Известно, что разбирательства ведут по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Подозреваемому грозит ограничение свободы на 2 года или до 10 лет тюрьмы со штрафом в 1 млн рублей.

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По этому факту возбуждено уголовное дело (подробности)