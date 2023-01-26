С 26 января в Ростовской области ожидается похолодание до -18 градусов

Морозно будет в течение двух ближайших суток Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

С 26 января в отдельных районах Ростовской области ожидается похолодание до -18-20 градусов. Об этом в метеопрогнозе сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».

Так, уже в ночь на 27 января температура воздуха местами может опуститься до -4-9 градусов, при прояснениях до -15, в крайних северных районах обещают до -19. Такие же ночные заморозки должны сохраниться и 28 января.

Днем в этот период столбики термометров будут находиться на уровне от -3 до +2, по югу - около +4. Ветер будет восточный и северо-восточный 6-11 м/с, иногда с порывами до 12-14 м/с.

Добавим, по прогнозу, немного потеплеет лишь 29 января. В темное время суток обещают от 0 до -5, при прояснениях до -9. Днем столбики термометров должны находиться в промежутке от -3 до + 2, по югу будет до +6. Утром возможны туман и гололедица.

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