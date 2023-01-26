В Ростовской области выявили хищения при производстве составной части тактической ракеты

Подозреваемые вносили в расчеты недостоверные данные о себестоимости изделия Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области выявили хищения при производстве составной части для тактической ракеты. Об этом 26 января сообщили в пресс-службе УФСБ России по донскому региону.

- Подозреваемые при заключении государственных контрактов вносили в расчетные материалы недостоверные данные о себестоимости изделия, в целях хищения денежных средств. Это повлекло ущерб на сумму свыше 63 млн рублей, - рассказали в ведомстве.

По данным УФСБ, предполагаемыми нарушителями закона стали генеральный директор АО «Звезда-Стрела», начальник военного представительства Минобороны России и директор ООО «ТПК «Горизонт» - ООО «Таганрогский литейный завод».

В военном следственном управлении СК России по ЮВО уже завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Добавим, теперь всем троим руководителям по совокупности эпизодов, вместе с новым, вменяется ущерб в 80 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области директор стройфирмы попал под следствие за ущерб бюджету

Теперь подозреваемому грозит до 10 лет тюрьмы (подробности)