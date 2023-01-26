В 2023 году в Ростовской области приступят к масштабному обновлению коммунальных сетей

Качество качество коммунальных услуг уже улучшили для 156 тысяч жителей Дона Фото: Мария ЛЕНЦ

В 2023 году в Ростовской области планируют капитально отремонтировать 109,7 км водопроводных и 45,2 км канализационных сетей. Эти цифры привели в отчете, который заслушал губернатор Василий Голубев.

Главе региона рассказали, что реконструкцию коммуникаций должны провести в городах Гуково, Новошахтинск, Таганрог, Шахты, а также в Белокалитвинском и Красносулинском городских поселениях.

После завершения работ по нацпроекту «Жилье и городская среда» на семи объектах качественным водоснабжением будут обеспечены 80,2 % населения, из которых 93 % - жители городов. В прошлом году эти показатели составили 78 % и 89,9 % соответственно. Также в 2023 году власти собираются завершить работы на коллекторах № 62 и 68 в Ростове-на-Дону, и это далеко не все грандиозные планы.

- Сегодня направляются колоссальные средства, они идут на модернизацию и техническое переоснащение. При сохранении набранных темпов динамики удастся изменить ситуацию в отрасли, - подчеркнул Василий Голубев.

Добавим, в 2022 году в Ростовской области построили, отремонтировали и реконструировали почти 92 км сетей водоснабжения, были обновлены 4 артезианские скважины, закупили 18 водонапорных башен. Это улучшило качество коммунальных услуг для 156 тысяч жителей Дона.

Параллельно в прошлом году начали ремонт канализационного коллектора Таганрога - ключевой точки в системе водоотведения всего приморского города. Завершить работы на этом объекте планируют в этом году.

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