Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 января 2023 14:12

В 2023 году в Ростовской области приступят к масштабному обновлению коммунальных сетей

В прошлом году по этому направлению работ также добились высоких результатов
Ангелина СКИБА
Качество качество коммунальных услуг уже улучшили для 156 тысяч жителей Дона

Качество качество коммунальных услуг уже улучшили для 156 тысяч жителей Дона

Фото: Мария ЛЕНЦ

В 2023 году в Ростовской области планируют капитально отремонтировать 109,7 км водопроводных и 45,2 км канализационных сетей. Эти цифры привели в отчете, который заслушал губернатор Василий Голубев.

Главе региона рассказали, что реконструкцию коммуникаций должны провести в городах Гуково, Новошахтинск, Таганрог, Шахты, а также в Белокалитвинском и Красносулинском городских поселениях.

После завершения работ по нацпроекту «Жилье и городская среда» на семи объектах качественным водоснабжением будут обеспечены 80,2 % населения, из которых 93 % - жители городов. В прошлом году эти показатели составили 78 % и 89,9 % соответственно. Также в 2023 году власти собираются завершить работы на коллекторах № 62 и 68 в Ростове-на-Дону, и это далеко не все грандиозные планы.

- Сегодня направляются колоссальные средства, они идут на модернизацию и техническое переоснащение. При сохранении набранных темпов динамики удастся изменить ситуацию в отрасли, - подчеркнул Василий Голубев.

Добавим, в 2022 году в Ростовской области построили, отремонтировали и реконструировали почти 92 км сетей водоснабжения, были обновлены 4 артезианские скважины, закупили 18 водонапорных башен. Это улучшило качество коммунальных услуг для 156 тысяч жителей Дона.

Параллельно в прошлом году начали ремонт канализационного коллектора Таганрога - ключевой точки в системе водоотведения всего приморского города. Завершить работы на этом объекте планируют в этом году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новая модульная школа в Суворовском микрорайоне Ростова примет учеников уже 1 сентября

Речь идет о втором корпусе школы № 75 (подробности)