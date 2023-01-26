Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 января 2023 18:42

Подозреваемый в мошенничестве директор Таганрогского литейного завода скрылся в Турции

У него дома прошли обыски
Лейла МИРИШОВА
Ущерб оценивают в 63 миллиона рублей

Ущерб оценивают в 63 миллиона рублей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

У директора «Таганрогского литейного завода» прошли обыски. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, сам руководитель предприятия скрылся. По предварительной информации, он улетел в Турцию.

Напомним, директора завода и его сообщников обвиняют в том, что они вносили ложные данные о себестоимости изделий для создания тактической ракеты. Ущерб оценивают в 63 миллиона рублей.

В военном следственном управлении следственного комитета России возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Троим подозреваемым по этому и другим эпизодам вменяют ущерб в размере 80 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области раскрыли канал незаконной миграции, через который провели 3,6 тысячи нелегалов

Экзаменаторы сами писали ответы за испытуемых

(Подробности)