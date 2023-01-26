Подозреваемый в мошенничестве директор Таганрогского литейного завода скрылся в Турции

Ущерб оценивают в 63 миллиона рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

У директора «Таганрогского литейного завода» прошли обыски. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, сам руководитель предприятия скрылся. По предварительной информации, он улетел в Турцию.

Напомним, директора завода и его сообщников обвиняют в том, что они вносили ложные данные о себестоимости изделий для создания тактической ракеты. Ущерб оценивают в 63 миллиона рублей.

В военном следственном управлении следственного комитета России возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Троим подозреваемым по этому и другим эпизодам вменяют ущерб в размере 80 млн рублей.

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