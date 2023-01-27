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НовостиОбщество27 января 2023 5:48

В Таганроге ФСБ обнаружила хищение 63 млн на оборонном заводе при изготовлении ракет

В расчетные материалы вносились ложные данные о стоимости изделий
Лейла МИРИШОВА
Мошенники принесли ущерб государству в размере 63 млн рублей

Мошенники принесли ущерб государству в размере 63 млн рублей

Фото: Анастасия ОСИПОВА

ФСБ обнаружила хищение порядка 63 млн рублей на оборонном заводе в Таганроге при изготовлении ракет. Об этом в ведомстве сообщили 26 января.

Согласно информации УФСБ России по Ростовской области, гендиректор и его сообщники подозреваются в хищении крупной суммы. Они вносили в расчетные материалы завышенные данные по стоимости изделия. Так, подозреваемые принесли ущерб государству в размере 63 млн рублей.

На основании собранных материалов Военно-следственное управление СК возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество».

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