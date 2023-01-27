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НовостиОбщество27 января 2023 6:26

С начала года в Ростове привели в порядок уже более 5 тысяч кв. метров дорог

Сейчас подрядчики продолжают работы
Ангелина СКИБА
Ремонт проезжей части ведется во всех районах города. Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону

Ремонт проезжей части ведется во всех районах города. Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону

С начала января 2023 года в Ростове-на-Дону привели в порядок уже более 5 тысяч кв. метров дорог. Информацию об этом опубликовали на сайте городской администрации.

- Ремонт проезжей части ведется во всех районах города. В круглосуточном режиме работают 11 бригад по выданным наряд-заданиям. Общая площадь устраненных с начала года дефектов составила 5419 кв. метров, - говорится в сообщении.

Как уточнили власти, с 1 января подрядчики устраняют деформации и повреждения асфальтобетонных покрытий. В зимний период дорожные службы работают с литой асфальтобетонной смесью.

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