С начала года в Ростове привели в порядок уже более 5 тысяч кв. метров дорог

Ремонт проезжей части ведется во всех районах города. Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону

С начала января 2023 года в Ростове-на-Дону привели в порядок уже более 5 тысяч кв. метров дорог. Информацию об этом опубликовали на сайте городской администрации.

- Ремонт проезжей части ведется во всех районах города. В круглосуточном режиме работают 11 бригад по выданным наряд-заданиям. Общая площадь устраненных с начала года дефектов составила 5419 кв. метров, - говорится в сообщении.

Как уточнили власти, с 1 января подрядчики устраняют деформации и повреждения асфальтобетонных покрытий. В зимний период дорожные службы работают с литой асфальтобетонной смесью.

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