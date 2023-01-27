В Ростове на сетях теплоснабжения снизился уровень аварийности

Временные отключения происходят только из-за неотложных работ Фото: Олег УКЛАДОВ

На теплосетях Ростова снизился уровень аварийности. С начала года зафиксировали около 15 неполадок, в прошлом январе этот показатель достигал 22 случаев, сообщают городские власти.

- Бесперебойное обеспечение находится на постоянном контроле. Благодаря принимаемым мерам энергетический комплекс в целом работает устойчиво, без крупных срывов и сбоев. Однако системы водо-, газо-, электро-, теплоснабжения и канализации подвержены возникновению нештатных ситуаций, - отметили в ростовской администрации.

В зимнее время, особенно в морозы, городские коммуникации испытывают повышенные нагрузки. Специалисты коммунальных организаций готовы выехать на любую аварию. На дежурстве сейчас находятся 113 бригад общим составом 557 человек, также полностью на ходу 271 единица техники.

- Если временные отключения и происходят, то для проведения неотложных работ, чтобы исключить крупные аварийные ситуации. При возникновении или угрозе возникновения неполадки стараются минимизировать количество отключаемых потребителей, - прокомментировали власти.

Добавим, в ближайшие два года в Ростове-на-Дону планируют провести масштабное обновление тепловых сетей. На это собираются потратить около 3,8 млрд рублей - займ от Фонда национального благосостояния и средства «Ростовских тепловых сетей». Всего должны привести в порядок 10 трассовых километров тепломагистралей, а также важные тепловые объекты.

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