Жилье в новостройках Ростова за год подорожало на 19,3 %

Застройщики завысили стоимость «из-за неопределенности и желания подстраховаться» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жилье в новостройках Ростова-на-Дону с января по декабрь 2022 года подорожало почти на 19,3 %. К такому выводу пришли аналитики портала domostroydon.ru.

- Средневзвешенная стоимость квадратного метра выросла на 18,7 тысячи руб. или на 19,29 %. Ситуация сохраняет тенденцию к увеличению, - отметили эксперты.

По данным исследования, скачок цен за «квадрат» произошел еще в марте. Застройщики завысили стоимость «из-за неопределенности и желания подстраховаться». В итоговые суммы заложили все возможные риски: от удорожания стоимости стройматериалов до затрат на логистику.

Добавим, в 2022 году самые высокие цены (147,8 тысячи за кв. метр) выдвигали в Ленинском районе Ростова-на-Дону. На втором месте по этому показателю - Кировский район (137,6 тысячи за кв. метр), на третьем - Пролетарский района (117,9 тысячи за кв. метр).

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