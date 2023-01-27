Снегопад прогнозируют в Ростовской области на грядущих выходных

Ветер будет восточным, а потом сменит направление на южное и юго-восточное Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростовской области на выходных, 28-29 января, ожидаются гололедица и снегопад. Об предупреждают синоптики ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».

Так, ночью и утром 28 января местами прогнозируют туман, изморозевые явления и гололедицу. Погоду обещают без существенных осадков. В темное время суток будет -4-9, при прояснениях -16. Днем - от -3 до +2, по югу - до +5. Ветер восточный и юго-восточный 6-11 м/с, иногда с порывами до 15 м/с.

Ночью 29 января в отдельных территориях пройдут небольшие и умеренные осадки с мокрым снегом. Также возможны туман и гололедица. Ночью температура будет колебаться от 0 до -5, при прояснениях будет -9, днем - от -3 до +2, по югу - до +6. Ветер юго-восточный и южный 6-11 м/с.

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