В Ростовской области Минприроды проверит состояние трех балок и 20 рек

Все работы оценили в 7,2 миллиона рублей. Фото: Андрей АБРАМОВ

Минприроды в Ростовской области проверит состояние трех балок и 20 рек. Соответствующая информация появилась на сайте Госзакупок.

Минприроды ищет подрядчика, который сможет проверить состояние водоемов в Ростовской области. Общая протяженность участков составит 2,3 тысячи километров. Будут проверять реку в Калитве, Кагальнике, Сале, Тузлов, Западный Маныч, Чир и малые притоки Нижнего Дона.

В обязанности подрядчика входит проверка состояния берега, дна водоемов, а также задача вычислить степень заиления русел рек и выявить нарушения режима использования водоохранных зон. Кроме того, подрядчику необходимо проверить пробы воды.

Все работы оценили в 7,2 миллиона рублей.

Подрядчика выберут 6 февраля, после чего он будет исполнять контракт в течение всего 2023 года.

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