В Ростовской области Минприроды проверит состояние трех балок и 20 рек

Все работы оценили в 7,2 миллиона рублей.
Фото: Андрей АБРАМОВ
Минприроды в Ростовской области проверит состояние трех балок и 20 рек. Соответствующая информация появилась на сайте Госзакупок.
Минприроды ищет подрядчика, который сможет проверить состояние водоемов в Ростовской области. Общая протяженность участков составит 2,3 тысячи километров. Будут проверять реку в Калитве, Кагальнике, Сале, Тузлов, Западный Маныч, Чир и малые притоки Нижнего Дона.
В обязанности подрядчика входит проверка состояния берега, дна водоемов, а также задача вычислить степень заиления русел рек и выявить нарушения режима использования водоохранных зон. Кроме того, подрядчику необходимо проверить пробы воды.
Все работы оценили в 7,2 миллиона рублей.
Подрядчика выберут 6 февраля, после чего он будет исполнять контракт в течение всего 2023 года.
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