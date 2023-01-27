В Ростове начали продажу бункеров

Самый большой бункер обойдется в 10,5 млн. рублей. Фото: Дмитрий СТЕШИН

В Ростове-на-Дону некоторые жители начали продавать бункеры. Об этом сообщает портал 1rnd со ссылкой на портал бесплатных объявлений

Авторы объявлений заверяют, что бункеры надежные. Так, в одном из объявлений представлен достаточно вместительный бункер, где есть несколько спальных мест и даже электричество.

Самое маленькое укрытие имеет площадь 13,9 квадратов. В нем могут уместиться 3-4 человека. Автономность – не более двух недель. Его стоимость составляет 5 млн рублей.

Самый большой бункер обойдется в 10,5 миллионов рублей. В таком укрытии могут уместиться сразу 11 человек. Автор объявления утверждает, что бункер может стать надежной защитой.

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