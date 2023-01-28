В Ростове пенсионерка сожгла себе ноги

В Ростове загорелся частный дом
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Ростове, в садоводческом товариществе «Космос», на улице Жасминовой, произошел серьезный пожар, сообщает МЧС региона. По данным ведомства, ЧП случилось в частном доме накануне днем, 27 января.
- Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Повреждены кухня и частный дом, - уточнили в пресс-службе ведомства.
Во время пожара ожоги ног получила 61-летняя женщина. Ее госпитализировали.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Крупный пожар вспыхнул около полка патрульно-постовой службы в Ростове
На место выехали пожарные. Очевидцы говорят, что из горящего дома спасли ребенка (подробнее)
А В ЭТО ВРЕМЯ
В Ростове пожар в микрорайоне Суворовском локализовали
Здесь загорелись покрышки и сухая трава (подробнее)