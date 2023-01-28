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НовостиПроисшествия28 января 2023 6:39

В Ростове пенсионерка сожгла себе ноги

Женщину доставили в больницу
Анна ШИЛЯЕВА
В Ростове загорелся частный дом

В Ростове загорелся частный дом

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове, в садоводческом товариществе «Космос», на улице Жасминовой, произошел серьезный пожар, сообщает МЧС региона. По данным ведомства, ЧП случилось в частном доме накануне днем, 27 января.

- Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Повреждены кухня и частный дом, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Во время пожара ожоги ног получила 61-летняя женщина. Ее госпитализировали.

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