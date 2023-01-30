В Ростовской области без вести пропал 38-летний мужчина

Мужчину ищут уже четыре дня. Фото: "ЛизаАлерт"

В Белокалитвинском районе без вести пропал 38-летний мужчина. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "ЛизаАлерт".

Сергей Минаев вышел из дома 26 января, после чего связь с ним пропала. Взволнованные родственники пытались найти мужчину самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Они обратились за помощью в полицию и к волонтерам. Мужчину разыскивают больше 4 дней.

Рост Сергея – около 180 сантиметров. У него плотное телосложение, темно-русые волосы и серо-голубые глаза.

В день исчезновения он был одет в коричнево-черную камуфлированную куртку, черные штаны, зеленые рыбацкие сапоги.

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