Ни с колонкой поспорить, ни музыку включить, даже лампочки с пылесосом и те от вай-фая: ростовчанка провела день без Интернета

Сначала девушка поменяла смартфон на кнопочный телефон. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В последнее воскресенье января по всей планете отмечают Всемирный день без интернета. Впервые устроить отдых от пиксельных радостей еще в 2000-х годах решили британские исследователи. С тех пор традиция только набирает свою актуальность.

Накануне журналист «КП - Ростов-на-Дону» решил проверить какого это - жить вне цифровой реальности, без интернета, смартфона, умных колонок и управляемой техники.

ПОМЕНЯЛА СМАРТФОН НА КНОПОЧНЫЙ «ТАПОК»

Как истинный любитель ставить галочки в списках и планерах, к своему интернет детоксу подошла основательно. Еще за неделю составила четкое расписание дня: как сказали бы блогеры, не занудство, а грамотный тайм-менеджмент. Дальше - больше, натянув скорбную мину, сообщила дорогим подписчикам, что целые сутки им не видать смешных картинок и фото с котиками. Кто-то пожелал успехов, другие же в ответ закидали грустными смайликами. После отправила в семейный чат пару голосовых с объяснениями, поменяла смартфон на кнопочный «тапок», и с чистой совестью легла спать.

Ну вот, долгожданное утро выходного дня. На часах 10:20, лучи январского солнца приятно щекочут лицо, из-под подушки не доносятся раздражающие уведомления, и только орущий кот сигналит о том, что пора вставать. Понежившись в постели еще минут десять, почувствовала какой-то странный импульс, будто что-то родное отобрали. И дело не только в отсутствии смартфона, тут тебе ни с колонкой пообщаться, ни музыку включить, даже лампочки с пылесосом и те от вай-фая. Ладно, по расписанию в 12 планировалась уборка, вот ей-то и займусь.

Сначала девушка сообщила друзьям, что целый день не будет заходить в интернет. Фото: Александр ГЛУЗ

ИНТЕРНЕТ ОКАЯННЫЙ

Под звуки телевизора, прямо как эдакий мистер Пропер, целых полтора часа усердно драила квартиру. Но к двум пришло осознание, что я женщина, а не посудомойка, и надо бы срочно выдвигаться в город. Как тут нарисовалась новая порция проблем. Машину через приложение не заказать, даже номер диспетчерской и тот не знаю. Ну ничего, как однажды подметила мамочка, наши люди на такси в булочную не ездят, стало быть, двигаемся в сторону автобуса. Даже здесь не все так гладко, ведь проезд на железном коне еще нужно как-то оплатить. Бесконтактный вариант не работает, фактической карты у меня нет, а чтобы снять деньги с электронного счета, нужна сеть.

Пришлось пойти на крайние меры: сжав волю в кулак, разбила свинью-копилку. Там «золотыми» вышло ровно 210 рублей, на проезды и пару булок с вишней хватит. Подойдя к остановке, решила свериться с приложением, где ж там автобус потерялся, а нет, все только через интернет окаянный. Словно человек советского воспитания стала расспрашивать народ. Те говорят ждать осталось пять минут, и правда, прямо по расписанию карета была подана.

Целый день девушка провела без колонок, смартфона, и интернета. Фото: Евгения ГУСЕВА

ПИКСЕЛЬНЫЙ ДЕТОКС

Чтобы не скучать в пути, прихватила с собой пару книжек. Удивительно, но дорожное чтиво собрало немало одобрительных взглядов от пожилых попутчиков. Более того, где-то в середине поездки дама в красной шляпе решила устроить своему внуку показательный нагоняй. Так и так Васенька, учись, девочка вон читает, не то, что со своим "дебильником". В эту секунду хотелось как-то поддержать растерявшегося парнишку, мол дорогой, будь моя воля, уже давно бы мониторила ленту в социальных сетях. Ну а пока пиксельный детокс и дальняя дорога.

Наконец "Майбах" № 71 прибыл на место, настал момент неспешной прогулки в сторону парка Горького. Конечно, в идеале хотелось бы надеть наушники и включить любимый плейлист, но вместо этого пришлось улавливать звуки улиц. Вот, например, брюнетка на джипе только что подрезала порядочного таксиста, а он в ответ красочно выразил свое недовольство парочкой емких эпитетов. Да уж, вот она романтика выходного дня, идешь себе вдоль Садовой, внимательно рассматриваешь каждое здание, эдакая пенсионерка 24 лет без возможности отправить «внукам» картиночку в "Вотсапе".

Ростовчанка решила провести время в парке. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ВСЕ ПО-ВЗРОСЛОМУ

Подойдя ко главному входу в парк, вспомнила, что днем здесь собираются пожилые любители танцев, почему бы к ним не присоединиться, почти тик-ток челлендж. Найти главную денс-площадку было несложно, сюда меня привел тонкий аромат портвейна и нотки «Красной Москвы». В 15:00 все девчоночки и их кавалеры были готовы пуститься в пляс под «Очи черные». Подхожу к организатору, мол, можно к вам. Дамочка лет 60 очень подозрительно окинула взглядом фейсконтрольщика, но спустя время кивнула. Вот говорит Сан Саныч, ваша партнерша, становитесь на позиции.

Если честно, была уверена, что сейчас мы все будем неспешно раскачиваться из стороны в сторону. Никаких перегрузок вестибулярного аппарата не предполагалось, но седовласый Сан Саныч с первых же тактов дал понять, что здесь «все по-взрослому». Никакой халявы в два притопа три прихлопа, танцуем весело и под музыку. На раз два три, раз два три, от такого темпа мгновенно закружилась голова. Пришлось откланяться буквально после первого антракта.

Напоследок ростовчанка отправилась в гости к родственникам. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

ГОРЯЧИЙ БОРЩ И СВЕЖИЕ СПЛЕТНИ

После таких активностей в желудке резко забурлило, надо бы что-то перекусить, только вот денег осталось разве что на грустную булочку. Сведя копеечный дебет с кредитом, решила отправиться на ужин к бабуле. В пути успешно прошла все уровни змейки на кнопочном телефоне, пару раз заглянула в смартфон к соседке по креслу, подумала о смысле жизни, и вот наконец долгожданная остановка. Здесь, в парах минут ходьбы меня уже ждал горячий борщик, свежие сплетни и конечно же просмотр криминальных сериалов.

Если честно, никогда не видела своих предков такими счастливыми, ведь благодаря дню без интернета, все внимание было всецело сконцентрировано только на них. Сначала угостилась первым, потом вторым, после был компот и бабулины рассказы про Полину Гагарину. Мол вот, уже который месяц ей по телевизору предлагают купить вещи со скидками. "Но по ним то видно, что уже неликвид", - рассказывает бабушка. С одной стороны одобрительно киваю, а с другой думаю лишь о родном смартфончике. Там сейчас, наверное, Дашка сторис выложила, да и у Вадика прямой эфир, а еще в телеграмме куча чатов неотвеченных. Уже ближе к семи вечера, обняла дорогих родственников, и наконец активировала телефон. Детокс это, конечно, круто, но привычную жизнь в цивилизации никто не отменял.

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