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Общество28 января 2023 12:58

Дарят «счастливые деньги» и во что бы то ни стало едут домой: ростовская студентка из поднебесной рассказала про Китайский новый год

Ростовская студентка из Поднебесной рассказала, как легко и без затрат отметить Китайский новый год
Александра КАКАСЬЕВА
Праздник весны, или по-другому лунный новый год, считается самым торжественным периодом для всего китайского народа.

Праздник весны, или по-другому лунный новый год, считается самым торжественным периодом для всего китайского народа.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Правильно говорят, январские выходные словно вечер воскресенья: только привык к застольному марафону возле телевизора, как тут снова нарисовались рабочие будни. Но подождите расстраиваться и грустно убирать елку до следующего декабря, ведь сейчас в самом разгаре лунный праздник - традиционный китайский новый год.

- В «поднебесной» его еще называют праздником весны, - делится историей коренная китаянка и студентка одного из ростовских вузов Цзяси Чжан.

Читателям «КП - Ростов-на-Дону» девушка рассказала, почему в этот день принято вывешивать красные таблички, раздавать «счастливые деньги» и устраивать ужин «воссоединения». Также Цзяси поделилась историей о том, как вместе с друзьями встречает лунный праздник в донской столице.

ПРИВЛЕКАЕМ БЛАГОПОЛУЧИЕ

- На самом деле праздник весны, или по-другому лунный новый год, считается самым торжественным периодом для всего китайского народа, он символизирует единство, процветание и новую надежду на будущее, - начинает рассказ девушка. – В старинных записях говорится, что за две тысячи лет до нашей эры сын неба, он же местный правитель Юй Шунь повелел своим подчиненным поклоняться небу и земле. Именно с того момента жители поднебесной стали отсчитывать начало нового года. По старой традиции с 23 или 24 декабря люди начинали поклоняться печкам, подметать пыль, мыть голову, купаться, покупать украшения, расставлять фонари и разные гирлянды. Причем у всех этих манипуляций, конечно же был свой, сакральный смысл. Так наши предки отпускали старое и приветствовали новое.

По старой традиции с 23 или 24 декабря люди начинали поклоняться печкам, подметать пыль, мыть голову, купаться, и конечно же покупать украшения.

По старой традиции с 23 или 24 декабря люди начинали поклоняться печкам, подметать пыль, мыть голову, купаться, и конечно же покупать украшения.

Фото: Иван МАКЕЕВ

- Если вы думали, что долгие гуляния — это что-то исконно русское, то в этом вы не одни. Мы в Китае тоже любим растягивать удовольствие. Тот же новый год, по сути, выпадает лишь на первый день лунного календаря, но отмечают его почти две недели. А еще за несколько дней до тожества каждая семья вывешивает на домах как можно больше красного, что называется Хуэй Чунь. Это могут быть таблички, фигурки дверных богов, транспаранты и картинки со словом «Фу». Понимаю, здесь это звучит как-то что-то на очень неприятном, но в Китае это обозначает счастье и благополучие.

НЕ ПРОСТО ПОСИДЕЛКИ, А ЦЕЛАЯ ФИЛОСОФИЯ

- Ну и куда без новогоднего застолья, оно для местных жителей словно сердце праздника, - уверяет Цзяси. – Причем семейный ужин, он же ритуал воссоединения с предками, – это не просто посиделки, а целая философия. Например, прежде чем сесть за стол, всем присутствующим нужно поклониться богам и прадедам, причем еда не будет подана, пока церемония не закончится. Да и к выбору меню подход основательный. Курица, рыба, сушенные устрицы и салат обозначают богатство. Юба (пленка, снятая с соевого молока) – к изобилию. Корень лотоса – мудрость. А вот салат, сырой чеснок и колбасу обычно подают к столу к плодотворной работе.

За несколько дней до тожества каждая семья вывешивает на домах, как можно больше красного, что называется Хуэй Чунь.

За несколько дней до тожества каждая семья вывешивает на домах, как можно больше красного, что называется Хуэй Чунь.

Фото: Иван МАКЕЕВ

- Каждая этническая группа добавляет в этот праздник что-то свое. Те же ханьские, маньчжурские и корейские обычаи очень схожи. Народ украшает дом фонариками, запускает петарды на счастье и готовит местные вкусняшки. Да и на улицах турист может встретить много чего удивительного. Танец льва, игру дракона, людей на ходулях и бег на сухих лодках. А в некоторых районах в эти дни местные по-прежнему поклоняются богам, молятся о хорошей погоде и богатом урожае.

СЧАСТЛИВЫЕ ДЕНЬГИ И ВОЛШЕБНЫЕ ЛЕПЕШКИ

- Меня часто спрашивают, мол почему же лунный новый год для китайцев куда важнее григорианского, - улыбаясь, продолжает собеседница. – Думаю дело в том, что наш народ до сих пор очень чтит свое наследие, а традиции строго передаются из поколения в поколение. Здесь прославлять дары предков – это не дань моде, а скорее привычная реальность. Например, перед праздником люди, покинувшие свои города, всеми силами стараются вернуться домой, ведь воссоединение с родными – это важная часть обряда. И, вот как только все в сборе, начинается самое интересное. Во время ужина старшие раздают деткам Хун Бао, что в переводе на русский «счастливые деньги». Это монеты, которые традиционно складывают в красные конверты, сумма всегда разная, но как правило старшие получают немного больше младших.

Прежде чем сесть за стол, всем присутствующим нужно поклониться богам и прадедам, причем еда не будет подана пока церемония не закончится.

Прежде чем сесть за стол, всем присутствующим нужно поклониться богам и прадедам, причем еда не будет подана пока церемония не закончится.

Фото: Михаил ПАТЛИС

- Так вышло, что уже второй год подряд встречаю этот день вне дома, но даже здесь, в Ростове, вместе с друзьями стараемся соблюдать любимые обычаи. Сначала созваниваемся с родными, а затем собираемся шумной компанией и давай лепить пельмени Цзяоцзы или традиционные рисовые лепешки Танъюань. Причем сделать последние очень просто. Для этого нужно отсыпать в миску муку из клейкого риса, добавить пшеничный или кукурузный крахмал, сахар, и соль по вкусу. Полученную массу перемешать палочками или вилкой. Далее тонкой струйкой в тесто залить 90 мл кипятка. Даем немного остыть, добавляем небольшой кусочек сливочного масла и снова перемешиваем. Теперь скатываем тесто в шарики и бросаем в кипящую воду до готовности. Чтобы сделать вкус более насыщенным некоторые добавляют в блюдо разные сладкие начинки. Вот так: несколько приятных ритуалов, и китайский новый год уже поселится в ваших домах, - делится ростовская китаянка.

Каждая этническая группа добавляет в этот праздник что-то свое.

Каждая этническая группа добавляет в этот праздник что-то свое.

Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

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