Дарят «счастливые деньги» и во что бы то ни стало едут домой: ростовская студентка из поднебесной рассказала про Китайский новый год

Праздник весны, или по-другому лунный новый год, считается самым торжественным периодом для всего китайского народа. Фото: Иван МАКЕЕВ

Правильно говорят, январские выходные словно вечер воскресенья: только привык к застольному марафону возле телевизора, как тут снова нарисовались рабочие будни. Но подождите расстраиваться и грустно убирать елку до следующего декабря, ведь сейчас в самом разгаре лунный праздник - традиционный китайский новый год.

- В «поднебесной» его еще называют праздником весны, - делится историей коренная китаянка и студентка одного из ростовских вузов Цзяси Чжан.

Читателям «КП - Ростов-на-Дону» девушка рассказала, почему в этот день принято вывешивать красные таблички, раздавать «счастливые деньги» и устраивать ужин «воссоединения». Также Цзяси поделилась историей о том, как вместе с друзьями встречает лунный праздник в донской столице.

ПРИВЛЕКАЕМ БЛАГОПОЛУЧИЕ

- На самом деле праздник весны, или по-другому лунный новый год, считается самым торжественным периодом для всего китайского народа, он символизирует единство, процветание и новую надежду на будущее, - начинает рассказ девушка. – В старинных записях говорится, что за две тысячи лет до нашей эры сын неба, он же местный правитель Юй Шунь повелел своим подчиненным поклоняться небу и земле. Именно с того момента жители поднебесной стали отсчитывать начало нового года. По старой традиции с 23 или 24 декабря люди начинали поклоняться печкам, подметать пыль, мыть голову, купаться, покупать украшения, расставлять фонари и разные гирлянды. Причем у всех этих манипуляций, конечно же был свой, сакральный смысл. Так наши предки отпускали старое и приветствовали новое.

По старой традиции с 23 или 24 декабря люди начинали поклоняться печкам, подметать пыль, мыть голову, купаться, и конечно же покупать украшения. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Если вы думали, что долгие гуляния — это что-то исконно русское, то в этом вы не одни. Мы в Китае тоже любим растягивать удовольствие. Тот же новый год, по сути, выпадает лишь на первый день лунного календаря, но отмечают его почти две недели. А еще за несколько дней до тожества каждая семья вывешивает на домах как можно больше красного, что называется Хуэй Чунь. Это могут быть таблички, фигурки дверных богов, транспаранты и картинки со словом «Фу». Понимаю, здесь это звучит как-то что-то на очень неприятном, но в Китае это обозначает счастье и благополучие.

НЕ ПРОСТО ПОСИДЕЛКИ, А ЦЕЛАЯ ФИЛОСОФИЯ

- Ну и куда без новогоднего застолья, оно для местных жителей словно сердце праздника, - уверяет Цзяси. – Причем семейный ужин, он же ритуал воссоединения с предками, – это не просто посиделки, а целая философия. Например, прежде чем сесть за стол, всем присутствующим нужно поклониться богам и прадедам, причем еда не будет подана, пока церемония не закончится. Да и к выбору меню подход основательный. Курица, рыба, сушенные устрицы и салат обозначают богатство. Юба (пленка, снятая с соевого молока) – к изобилию. Корень лотоса – мудрость. А вот салат, сырой чеснок и колбасу обычно подают к столу к плодотворной работе.

За несколько дней до тожества каждая семья вывешивает на домах, как можно больше красного, что называется Хуэй Чунь. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Каждая этническая группа добавляет в этот праздник что-то свое. Те же ханьские, маньчжурские и корейские обычаи очень схожи. Народ украшает дом фонариками, запускает петарды на счастье и готовит местные вкусняшки. Да и на улицах турист может встретить много чего удивительного. Танец льва, игру дракона, людей на ходулях и бег на сухих лодках. А в некоторых районах в эти дни местные по-прежнему поклоняются богам, молятся о хорошей погоде и богатом урожае.

СЧАСТЛИВЫЕ ДЕНЬГИ И ВОЛШЕБНЫЕ ЛЕПЕШКИ

- Меня часто спрашивают, мол почему же лунный новый год для китайцев куда важнее григорианского, - улыбаясь, продолжает собеседница. – Думаю дело в том, что наш народ до сих пор очень чтит свое наследие, а традиции строго передаются из поколения в поколение. Здесь прославлять дары предков – это не дань моде, а скорее привычная реальность. Например, перед праздником люди, покинувшие свои города, всеми силами стараются вернуться домой, ведь воссоединение с родными – это важная часть обряда. И, вот как только все в сборе, начинается самое интересное. Во время ужина старшие раздают деткам Хун Бао, что в переводе на русский «счастливые деньги». Это монеты, которые традиционно складывают в красные конверты, сумма всегда разная, но как правило старшие получают немного больше младших.

Прежде чем сесть за стол, всем присутствующим нужно поклониться богам и прадедам, причем еда не будет подана пока церемония не закончится. Фото: Михаил ПАТЛИС

- Так вышло, что уже второй год подряд встречаю этот день вне дома, но даже здесь, в Ростове, вместе с друзьями стараемся соблюдать любимые обычаи. Сначала созваниваемся с родными, а затем собираемся шумной компанией и давай лепить пельмени Цзяоцзы или традиционные рисовые лепешки Танъюань. Причем сделать последние очень просто. Для этого нужно отсыпать в миску муку из клейкого риса, добавить пшеничный или кукурузный крахмал, сахар, и соль по вкусу. Полученную массу перемешать палочками или вилкой. Далее тонкой струйкой в тесто залить 90 мл кипятка. Даем немного остыть, добавляем небольшой кусочек сливочного масла и снова перемешиваем. Теперь скатываем тесто в шарики и бросаем в кипящую воду до готовности. Чтобы сделать вкус более насыщенным некоторые добавляют в блюдо разные сладкие начинки. Вот так: несколько приятных ритуалов, и китайский новый год уже поселится в ваших домах, - делится ростовская китаянка.

Каждая этническая группа добавляет в этот праздник что-то свое. Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

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