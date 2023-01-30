Одна из компаний через суд получила право на ряд объектов старого аэропорта Ростова-на-Дону

Иск рассматривали с сентября 2022 года Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области структура застройщика СК-10 - АО «РН-Аэро Ростов-на-Дону» - выиграла имущественный спор с ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону». Эту информацию опубликовали в электронной картотеке Арбитражного суда.

В документации говорится, что стороны оспаривали право собственности на несколько объектов, в частности на пункт выдачи топлива, цех ремонта счетчиков и проходную ВОХР. Эти площадки находятся на проспекте Шолохова.

Организации обменяли пакет акций на указанные площадки, но «РН-Аэро» на тот момент не было зарегистрировано должным образом. В итоге право на собственность пришлось подтверждать через суд.

- Материалам дела подтверждено, что истец добросовестно, открыто и непрерывно владеет спорными объектами как своим собственным имуществом в течение более 15 лет, с 2006 года. С учетом обстоятельств суд не находит оснований для отказа в удовлетворении исковых требований, - говорится в решении Арбитражного суда Ростовской области.

Напомним, иск поступил в инстанцию 6 сентября 2022 года, его приняли к рассмотрению 23 сентября. Окончательный вердикт был вынесен 27 декабря 2022. Третьими лицами в рамках процесса выступали Минимущества региона и Территориальное агентство федерального управления госимуществом в Ростовской области.

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