В Ростове за 462 млн рублей планируют отремонтировать Доходный дом Кистова

Здание обновят в четыре этапа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону Доходный дом Кистова, в котором находится школа № 1, планируют капитально обновить за 462,3 млн рублей. На проведение этих работ уже объявили конкурс. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Подрядчика определят в феврале 2023 года. Работы предполагаются в здании на улице Советской. Исполнитель должен привести в порядок фасад, наружные стены и кровлю, а также внутренние помещения и коммуникации. Это необходимо сделать в четыре этапа, до 30 июля 2024 года. Заказчик - школа № 1.

Добавим, Доходный дом Кистова - памятник культурного наследия регионального значения. В этом здании много лет назад располагалось музыкальное училище ростовского отделения Императорского русского общества.

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