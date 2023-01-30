В Ростовской области будут судить мужчину, который насмерть забил своего знакомого

Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области будут судить 47-летнего мужчину, который насмерть забил своего знакомого. Об этом 30 января рассказали в пресс-службе управления Следственного комитета по донскому региону.

По данным ведомства, в октябре 2022 года подозреваемый выпивал в частном доме с 38-летним другом. В какой-то момент между мужчинами вспыхнула ссора, и дело дошло до рукоприкладства.

Более агрессивный участник конфликта жестоко избил своего оппонента кулаками по голове и рукам. В итоге пострадавший получил серьезные травы и умер на месте.

После смертельной разборки подозреваемого взяли под стражу. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Известно, что задержанный ранее уже был судим, в том числе за убийство.

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