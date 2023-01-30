В Таганроге проверят факт нарушения прав жильцов аварийного дома

По факту публикации сведений следователи Таганрога организовали процессуальную проверку.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Следственное управление СК по Ростовской области организовало проверку сведений о нарушении прав жильцов аварийного дома на улице Фрунзе в Таганроге. Информация о расселении таганрожцев появилась в интернете в понедельник, 30 января. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По факту публикации сведений следователи Таганрога организовали процессуальную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Ранее сообщалось, что в 2023 году в Таганроге будут отремонтированы 18 объектов культурного наследия. Среди них - дом Тимофея Ворошилкина и здание на улице Фрунзе, 22, где Антон Чехов ставил гимназические спектакли. Также будут приведены в порядок дома советника Марка Магула и купца 3-й гильдии Федора Йорданова.
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