В Таганроге проверят факт нарушения прав жильцов аварийного дома

По факту публикации сведений следователи Таганрога организовали процессуальную проверку. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Следственное управление СК по Ростовской области организовало проверку сведений о нарушении прав жильцов аварийного дома на улице Фрунзе в Таганроге. Информация о расселении таганрожцев появилась в интернете в понедельник, 30 января. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По факту публикации сведений следователи Таганрога организовали процессуальную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в 2023 году в Таганроге будут отремонтированы 18 объектов культурного наследия. Среди них - дом Тимофея Ворошилкина и здание на улице Фрунзе, 22, где Антон Чехов ставил гимназические спектакли. Также будут приведены в порядок дома советника Марка Магула и купца 3-й гильдии Федора Йорданова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Таганроге в 2023 году планируют отремонтировать 18 объектов культурного наследия

Среди них дом Тимофея Ворошилкина и здание на Фрунзе, 22 (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

День рождения Фаины Раневской в Таганроге отметили фестивалем «Зонтичное утро»

Знаменитую актрису театра и кино в приморском городе с размахом чествуют уже более 10 лет (подробнее)