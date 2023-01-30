С 1 мая в Ростовской области отменят бумажные льготные проездные

Электронные карты будут выдавать по заявлением Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области отменят бумажные льготные проездные. С 1 мая вместо этих документов начнут действовать электронные карты, сообщила заместитель председателя Заксобрания региона Светлана Мананкина.

- Переход на карты необходим для объективного учета поездок. Сейчас заявления на получение льготной проездной карты подали 12,5 тысяч человек или 5,4 %, - рассказала Светлана Мананкина.

Напомним, электронные проездные нужны тем, кто хочет сохранить бесплатный проезд. Донским льготникам рекомендуют обратиться в офисы соцзащиты или МФЦ. Ранее можно было воспользоваться только денежной компенсацией в 1055 рублей.

Федеральным льготникам с 1 мая единый социальный проездной билет также заменят транспортной картой. Получить ее можно будет после подачи заявления.

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