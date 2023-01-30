В Ростове на Пушкинской и Малиновского запретят остановку транспорта

Парковать транспорт на Пушкинской нельзя будет с 4 февраля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове в феврале введут очередные ограничения для водителей. Теперь на ряде улиц нельзя будет парковать транспорт, также на одном из направлений начнет действовать новый скоростной лимит. Об этом предупреждает городской департамент автодорог.

Так, уже с 4 февраля запретят парковать машины на улице Пушкинской с северной стороны прилегающего проезда, в районе строений № 134-140-144А.

После этого, с 18 февраля, оставлять транспорт нельзя будет на Суворова, со стороны строений № 127 и 119, а также на Малиновского с восточной стороны, от Каширской до дома № 12.

Кроме того, с 18 числа до 40 км/ч ограничат скорость движения на участке улицы Доватора от Попова до Звездной. Это необходимо для повышения безопасности на проезжей части.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове, в центре города и на Западном, запретили парковать транспорт

Ограничения ввели городские власти (подробности)