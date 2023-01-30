Ростов-на-Дону вошел в ТОП-3 городов с самыми высокими ценами на небольшие квартиры

Цены в Ростове-на-Дону подскочили на 23% Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ростов вошел в тройку лидеров городов с самыми высокими ценами на маленькие квартиры. Об этом сообщили специалисты портала «Мир квартир».

Так, в Ростове значительно поднялась стоимость аренды небольшой жилплощади. В России за год цены увеличились на 8% на квартиры, площадь которых менее 32 квадратных метров. Сейчас средняя цена такого жилья в стране в месяц составляет порядка 15,2 тысячи рублей.

Значительное повышение цен на аренду жилья наблюдается в Махачкале. Там стоимость увеличилась на 27%. Второе место занимают Чебоксары, где стоимость увеличилась на 26%. Третье место забрал Ростов-на-Дону, цены в городе подскочили на 23%.

А вот в Санкт-Петербурге аренда небольшой жилплощади снизилась на 11%.

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