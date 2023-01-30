В Ростовской области за прошлый год выдали больше 1,2 млн электронных листков о нетрудоспособности

Минимальная выплата составит 533 руб. 98 коп. в день Фото: Даниил ОПАРИН

В Ростовской области за прошлый год гражданам выдали больше 1,2 млн электронных листков о нетрудоспособности. Об этом сообщили на сайте правительства региона.

Так, с 1 января 2022 года выплата по временной нетрудоспособности производится в проактивном режиме. Региональное отделение СФР отправляет страхователю информацию о закрытии электронного листка нетрудоспособности и запрос сведений, которые нужны для назначения выплаты пособия. Ответ будет получен в течение трех рабочих дней.

Пособие по временной нетрудоспособности из-за болезни или травмы за первые три дня назначается и выплачивается работодателем за счет собственных средств. С четвертого дня временной нетрудоспособности выплата производится отделением Соцфонда России по Ростовской области.

В 2023 году максимальная сумма дневного пособия составляет 2736 руб. 99 коп. Минимальная выплата составит 533 руб. 98 коп. в день.

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