В Ростовской области синоптики рассказали о погоде на февраль 2023 года

В отдельных районах ожидаются туманы, возможно налипание мокрого снега Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики рассказали о погоде в феврале в Ростовской области. Об этом «КП - Ростов-на-Дону» рассказала начальник донского гидрометцентра Елена Назарова.

Так, жителей области в новом месяце будут ждать морозы и небольшие осадки. В начале месяца температура воздуха ожидается до минус трех градусов. В некоторые дни пройдет снег и мокрый снег с дождем.

В отдельных районах ожидаются туманы, возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах гололедица. В донском регионе в основном будет преобладать южный ветер до 14 метров в секунду. Температура воздуха составит от -3 до +2 в начале месяца, а в конце от 0 до +5.

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(Подробности)