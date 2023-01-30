В Таганроге реконструируют дороги к двум детским садам

Дошкольные учреждения построили и ввели в эксплуатацию в прошлом году Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Таганроге собираются реконструировать дороги к двум новым детским садам. Об этом в прямом эфире рассказал замглавы администрации приморского города по вопросам архитектуры и строительства Евгений Яковенко.

Дошкольные учреждения построили и ввели в эксплуатацию в прошлом году. Каждое из них рассчитано на 220 мест. Детсады расположены на улице Адмирала Крюйса и на Мариупольском шоссе (недалеко от парка 300-летия Таганрога). Осталось лишь решить проблему их транспортной доступности. Администрация города уже разработала проекты документации на строительство дорог.

К сожалению, из-за ограниченности бюджетных ассигнований в 2022 году эти работы не удалось внести в план по софинансированию расходов региональным Минтрансом. Чтобы детские сады начали принимать дошкольников, городские власти хотят сделать временную грунтовку. А в 2023 году - реконструировать подъездные дороги.

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