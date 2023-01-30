В Ростове выделят более 460 млн рублей на капремонт доходного дома Кистова

Подрядчику нужно завершить работы к 30 июня 2024-го. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове планируют капитально отремонтировать доходный дом Кистова. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает МБОУ «Школа № 1», которое расположено как раз в историческом здании - на улице Советской, 30/2. По контракту подрядчику предстоит выполнить предварительные работы, провести научные исследования, подготовить сам проект и обновить постройку.

На все это выделят 462 миллиона рублей. Из них около 300 предусмотрены на строительно-монтажные работы и 50 - на саму реставрацию. Остальные средства направят на покупку оборудования, утилизацию мусора и непредвиденные расходы.

В здании обновят фасад, наружные стены и кровлю, а также внутренние помещения, в том числе смонтируют лестничные ограждения. Параллельно подрядчик должен улучшить систему кондиционирования и коммуникации для водоснабжения. Ремонтные работы затронут практически все здание: кабинеты, туалеты, столовые, коридоры, лестницы, лаборантские, учительскую, душевые, раздевалки, подсобные помещения, спортзал и библиотеку. Подрядчику нужно завершить работы к 30 июня 2024-го.

Стоит отметить, что раньше в доходном доме Кистова находилось музыкальное училище ростовского отделения Императорского русского общества. Школа также примыкает к жилому дому, построенному в середине XIX века.

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