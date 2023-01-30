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Общество30 января 2023 17:40

Поставила на колени и била по лицу, пока другие снимали: ростовские полицейский и психолог рассказали о насилии в школах

Как дети могут пострадать от насилия в школах и как им восстановиться, рассказали полицейский и психолог из Ростова
Татьяна ТИХОНОВА
Психолог объясняет, что даже свидетели насилия получают травму, которая еще не раз им аукнется.

Психолог объясняет, что даже свидетели насилия получают травму, которая еще не раз им аукнется.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Что ни день, некоторые наши читатели признаются, что не хотели бы знать о плохих новостях. Но замалчивание до добра не доводит — об этом не понаслышке знают жертвы школьных конфликтов. 30 января отмечается школьный день ненасилия и мира. И в «КП — Ростов-на-Дону» поговорили с полицией о последних случаях насилия в донских школах, а с психологом обсудили, как помочь ребенку восстановиться, если он стал его жертвой, и что делать родителям обидчиков, чтобы дети в будущем не наломали дров.

ОБИДЕЛАСЬ ЗА СЕБЯ И ЗА МАМУ

Как рассказал начальник отдела организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД по Ростовской области Денис Стрижев, даже когда дело о насилии в школах доходит до правоохранительных органов, чаще речь идет о разовых конфликтах.

- В последнее время конфликты чаще стали зарождаться не на перемене, а в соцсетях и чатах. Например, сверстники оскорбляют друг друга сначала в Интернете, и, если конфликт не разрешить на этом уровне, он переходит в реальную жизнь, - говорит Денис Стрижев.

Так, например, в прошлом году конфликт двух девочек-подростков вылился в настоящий кошмар для каждой. 14-летняя школьница вызвала на откровенный разговор девочку на год младше за то, что та якобы распускает сплетни о ней, мол рано начала с мальчиками гулять, да еще и маму туда приплела, будто это семейное.

Речь идет не только об избиении или сексуальном насилии, но и об эмоциональном - оскорблениях и бойкотах.

Речь идет не только об избиении или сексуальном насилии, но и об эмоциональном - оскорблениях и бойкотах.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Девочка, почувствовав себя оскорбленной, вызвала на встречу свою обидчицу и позвала группу поддержки — девочек из школы 15 и 17 лет, - продолжает собеседник.

ВИДЕО ПОПАЛО В СЕТЬ

Обычной руганью и парой клоков вырванных волос все не закончилось. 14-летняя поставила автора обидного поста на колени и била ее по лицу, а подружки происходящее снимали на видео.

Жестокие кадры тут же отправились в школьные чаты, и одна из учениц, шокированная увиденным, показала все маме, а та сразу сообщила учителям и в правоохранительные органы.

- Школа провела собрание, где разобрали эту ситуацию, - рассказывает Денис Геннадьевич. - В свою очередь полиция провела проверку в отношении семей четырех девочек. Родители подростка, которая подняла руку на другую девочку, ранее уже привлекались за неисполнение родительских обязанностей. Были составлены административные протоколы, семьи поставлены на учет.

У подростков еще не хватает опыта, чтобы мирно разрешить конфликт самим, поэтому нужно вмешательство взрослого.

У подростков еще не хватает опыта, чтобы мирно разрешить конфликт самим, поэтому нужно вмешательство взрослого.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

СТЕНА МАТА

Другой случай. Два старшеклассника, 16 и 17 лет, создали в соцсети группу по интересам, куда приглашали не только ребят из своей школы — всех желающих, и со временем в ней набралось много участников.

Когда парни нешуточно поругались, к конфликту активно подключились и подписчики группы, которые разделились на два лагеря и без устали строчили комментарии за одного и против другого или наоборот. Многие в выражениях не церемонились.

Продолжалось это долго, ругань на стене в группе соцсети росла как снежный ком. Пока родители одного из подростков не увидели эту виртуальную «стенку на стенку», где их ребенка поливают самыми неприятными выражениями, и пожаловались учителям и одновременно обратились в полицию.

Все чаще подростковые выяснения отношений переходят из школьных коридоров и углом за спортзалом в Интернет.

Все чаще подростковые выяснения отношений переходят из школьных коридоров и углом за спортзалом в Интернет.

Фото: Иван МАКЕЕВ

- Была проведена проверка. Конфликт урегулирован: группу удалили, а ребята вернулись к учебе, - рассказывает Денис Геннадьевич.

«У ДЕТЕЙ НЕ ХВАТАЕТ ОПЫТА САМИМ РАЗОБРАТЬСЯ»

Как рассказывает психолог Виктория Аксютина, человек может пострадать от четырех видов насилия. Это эмоциональное вербальное — когда кто-то оскорбляет, порочит честь и достоинство. Когда человека игнорируют, бойкотируют. Физическое — напрямую бьют. И сексуальное насилие и развращение.

- Все эти виды насилия наносят очень серьезные травмы, особенно в нежном подростковом возрасте, когда психика только формируется. Ситуации такого насилия без участия взрослых не прекратятся, - подчеркивает специалист. - У детей еще не хватает опыта, чтобы самостоятельно во всем разобраться. Если в начальной школе на то, как ребенок проявляет себя, больше влияют родители, то после уже начинают работать социальные механизмы. С 10 до 12 лет активно формируется моральная сфера, и важно не упустить это время, заложить понятия, что такое хорошо, а что такое плохо, как предвидеть агрессию и реагировать на нее, как вести себя, если рядом кого-то обижают.

Поэтому психолог не считает слишком рано уже с 10 лет давать детям не только эмоциональное воспитание, но и обучать нормам закона. Объяснять, что, обижают не только тумаки. Казалось бы, всего-лишь пост в соцсети может оскорбить чью-то честь и достоинство, а это уже — уголовная статья.

В подростковом возрасте ребятам уже сложно рассказать о том, что они стали жертвой насилия, даже родителям, поэтому важно, чтобы на глазах у ребенка был телефон доверия.

В подростковом возрасте ребятам уже сложно рассказать о том, что они стали жертвой насилия, даже родителям, поэтому важно, чтобы на глазах у ребенка был телефон доверия.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

ЧАЩЕ «ШТОРМИТ» 6 — 8 КЛАСС

Большинство конфликтов у школьников приходится на пик гормональной нестабильности - 6 — 8 классы.

- Правильно говорить об этом с родителями, помогать им формировать границы общения у детей, - говорит Виктория Викторовна. - Например, педагог в классе видит гораздо больше, чем родители дома. Когда кто-то в классе остается в одиночестве, или все общаются против кого-то, или начинают поджидать после школы. Это все не в вакууме происходит, и если классный руководитель достаточно внимателен и вовремя среагирует, это будет действенной мерой, потому что сами дети не остановятся — в таком возрасте им еще не хватает эмпатии, она формируется с возрастом. Эту тонкую грань между самозащитой и насилием нужно показывать.

Причем страдают не только явные жертвы насилия, но и свидетели, и сами нападавшие. Психолог утверждает, что они сами не понимают, как эти травмы их ранят. И гораздо легче это предупредить, чем разбираться в разгар конфликта кто прав, а кто виноват.

НЕ КЛЕИТЬ ЯРЛЫКИ

Восстановление всех сторон зависит от опыта взрослых и степени нанесенной травмы, объясняет специалист. Если ребенок признает, что причинил вред, и раскаивается, ему нужно помочь компенсировать чувство вины. Иногда достаточно просто протянуть руку дружбы, попросить прощения — сначала взрослым. Главное — не прикреплять ярлыки.

Роли жертвы и обидчика на всю жизнь не закрепляются.

Роли жертвы и обидчика на всю жизнь не закрепляются.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

- Ни для жертвы, ни для обидчика их роли — не приговор, - подчеркивает Виктория Аксютина. - Более того, они рискуют в последующие годы поменяться местами. Чтобы помочь детям выйти из этой ситуации, нужна помощь взрослых. Важно, что сейчас в школы возвращается воспитательная функция, моральные регуляторы, которые могли примирить людей в состоянии конфликта и стресса, и я как психолог этому рада. Ведь иногда семья выпадает из контекста «хорошо/плохо», и ребенок не должен оставаться в вакууме.

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫГОВОРИТЬСЯ

Речь идет о тренингах на сплочение, на эмоциональный контакт, чтобы дети могли увидеть и показать себя с разных сторон как успешных и талантливых. Чтобы со средней школы не закреплялись на всю жизнь роли неудачника, «ботана» или козла отпущения с обидными прозвищами.

Если же профилактики не было, и школьное насилие нанесло подростку серьезную травму, то пострадавшему обязательно нужно работать с психологом по своей реакции на травмирующий опыт и восстановлению самооценки. Если рана во всех смыслах чересчур глубокая, специалисты рекомендуют развести детей по разным классам, а то и по разным школам — тогда новое окружение и внимательный педагог могут помочь.

- Также себя оправдала система телефонов доверия, - добавила психолог. - В младшем подростковом возрасте дети часто не решаются рассказать о том, что стали жертвой насилия, боятся, что родители посчитают их виновными, и проще вообще молчать. Но у ребенка обязательно должна быть возможность рассказать о том, что происходит.

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