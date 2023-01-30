Поставила на колени и била по лицу, пока другие снимали: ростовские полицейский и психолог рассказали о насилии в школах

Психолог объясняет, что даже свидетели насилия получают травму, которая еще не раз им аукнется. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Что ни день, некоторые наши читатели признаются, что не хотели бы знать о плохих новостях. Но замалчивание до добра не доводит — об этом не понаслышке знают жертвы школьных конфликтов. 30 января отмечается школьный день ненасилия и мира. И в «КП — Ростов-на-Дону» поговорили с полицией о последних случаях насилия в донских школах, а с психологом обсудили, как помочь ребенку восстановиться, если он стал его жертвой, и что делать родителям обидчиков, чтобы дети в будущем не наломали дров.

ОБИДЕЛАСЬ ЗА СЕБЯ И ЗА МАМУ

Как рассказал начальник отдела организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД по Ростовской области Денис Стрижев, даже когда дело о насилии в школах доходит до правоохранительных органов, чаще речь идет о разовых конфликтах.

- В последнее время конфликты чаще стали зарождаться не на перемене, а в соцсетях и чатах. Например, сверстники оскорбляют друг друга сначала в Интернете, и, если конфликт не разрешить на этом уровне, он переходит в реальную жизнь, - говорит Денис Стрижев.

Так, например, в прошлом году конфликт двух девочек-подростков вылился в настоящий кошмар для каждой. 14-летняя школьница вызвала на откровенный разговор девочку на год младше за то, что та якобы распускает сплетни о ней, мол рано начала с мальчиками гулять, да еще и маму туда приплела, будто это семейное.

Речь идет не только об избиении или сексуальном насилии, но и об эмоциональном - оскорблениях и бойкотах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Девочка, почувствовав себя оскорбленной, вызвала на встречу свою обидчицу и позвала группу поддержки — девочек из школы 15 и 17 лет, - продолжает собеседник.

ВИДЕО ПОПАЛО В СЕТЬ

Обычной руганью и парой клоков вырванных волос все не закончилось. 14-летняя поставила автора обидного поста на колени и била ее по лицу, а подружки происходящее снимали на видео.

Жестокие кадры тут же отправились в школьные чаты, и одна из учениц, шокированная увиденным, показала все маме, а та сразу сообщила учителям и в правоохранительные органы.

- Школа провела собрание, где разобрали эту ситуацию, - рассказывает Денис Геннадьевич. - В свою очередь полиция провела проверку в отношении семей четырех девочек. Родители подростка, которая подняла руку на другую девочку, ранее уже привлекались за неисполнение родительских обязанностей. Были составлены административные протоколы, семьи поставлены на учет.

У подростков еще не хватает опыта, чтобы мирно разрешить конфликт самим, поэтому нужно вмешательство взрослого. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

СТЕНА МАТА

Другой случай. Два старшеклассника, 16 и 17 лет, создали в соцсети группу по интересам, куда приглашали не только ребят из своей школы — всех желающих, и со временем в ней набралось много участников.

Когда парни нешуточно поругались, к конфликту активно подключились и подписчики группы, которые разделились на два лагеря и без устали строчили комментарии за одного и против другого или наоборот. Многие в выражениях не церемонились.

Продолжалось это долго, ругань на стене в группе соцсети росла как снежный ком. Пока родители одного из подростков не увидели эту виртуальную «стенку на стенку», где их ребенка поливают самыми неприятными выражениями, и пожаловались учителям и одновременно обратились в полицию.

Все чаще подростковые выяснения отношений переходят из школьных коридоров и углом за спортзалом в Интернет. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Была проведена проверка. Конфликт урегулирован: группу удалили, а ребята вернулись к учебе, - рассказывает Денис Геннадьевич.

«У ДЕТЕЙ НЕ ХВАТАЕТ ОПЫТА САМИМ РАЗОБРАТЬСЯ»

Как рассказывает психолог Виктория Аксютина, человек может пострадать от четырех видов насилия. Это эмоциональное вербальное — когда кто-то оскорбляет, порочит честь и достоинство. Когда человека игнорируют, бойкотируют. Физическое — напрямую бьют. И сексуальное насилие и развращение.

- Все эти виды насилия наносят очень серьезные травмы, особенно в нежном подростковом возрасте, когда психика только формируется. Ситуации такого насилия без участия взрослых не прекратятся, - подчеркивает специалист. - У детей еще не хватает опыта, чтобы самостоятельно во всем разобраться. Если в начальной школе на то, как ребенок проявляет себя, больше влияют родители, то после уже начинают работать социальные механизмы. С 10 до 12 лет активно формируется моральная сфера, и важно не упустить это время, заложить понятия, что такое хорошо, а что такое плохо, как предвидеть агрессию и реагировать на нее, как вести себя, если рядом кого-то обижают.

Поэтому психолог не считает слишком рано уже с 10 лет давать детям не только эмоциональное воспитание, но и обучать нормам закона. Объяснять, что, обижают не только тумаки. Казалось бы, всего-лишь пост в соцсети может оскорбить чью-то честь и достоинство, а это уже — уголовная статья.

В подростковом возрасте ребятам уже сложно рассказать о том, что они стали жертвой насилия, даже родителям, поэтому важно, чтобы на глазах у ребенка был телефон доверия. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

ЧАЩЕ «ШТОРМИТ» 6 — 8 КЛАСС

Большинство конфликтов у школьников приходится на пик гормональной нестабильности - 6 — 8 классы.

- Правильно говорить об этом с родителями, помогать им формировать границы общения у детей, - говорит Виктория Викторовна. - Например, педагог в классе видит гораздо больше, чем родители дома. Когда кто-то в классе остается в одиночестве, или все общаются против кого-то, или начинают поджидать после школы. Это все не в вакууме происходит, и если классный руководитель достаточно внимателен и вовремя среагирует, это будет действенной мерой, потому что сами дети не остановятся — в таком возрасте им еще не хватает эмпатии, она формируется с возрастом. Эту тонкую грань между самозащитой и насилием нужно показывать.

Причем страдают не только явные жертвы насилия, но и свидетели, и сами нападавшие. Психолог утверждает, что они сами не понимают, как эти травмы их ранят. И гораздо легче это предупредить, чем разбираться в разгар конфликта кто прав, а кто виноват.

НЕ КЛЕИТЬ ЯРЛЫКИ

Восстановление всех сторон зависит от опыта взрослых и степени нанесенной травмы, объясняет специалист. Если ребенок признает, что причинил вред, и раскаивается, ему нужно помочь компенсировать чувство вины. Иногда достаточно просто протянуть руку дружбы, попросить прощения — сначала взрослым. Главное — не прикреплять ярлыки.

Роли жертвы и обидчика на всю жизнь не закрепляются. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

- Ни для жертвы, ни для обидчика их роли — не приговор, - подчеркивает Виктория Аксютина. - Более того, они рискуют в последующие годы поменяться местами. Чтобы помочь детям выйти из этой ситуации, нужна помощь взрослых. Важно, что сейчас в школы возвращается воспитательная функция, моральные регуляторы, которые могли примирить людей в состоянии конфликта и стресса, и я как психолог этому рада. Ведь иногда семья выпадает из контекста «хорошо/плохо», и ребенок не должен оставаться в вакууме.

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫГОВОРИТЬСЯ

Речь идет о тренингах на сплочение, на эмоциональный контакт, чтобы дети могли увидеть и показать себя с разных сторон как успешных и талантливых. Чтобы со средней школы не закреплялись на всю жизнь роли неудачника, «ботана» или козла отпущения с обидными прозвищами.

Если же профилактики не было, и школьное насилие нанесло подростку серьезную травму, то пострадавшему обязательно нужно работать с психологом по своей реакции на травмирующий опыт и восстановлению самооценки. Если рана во всех смыслах чересчур глубокая, специалисты рекомендуют развести детей по разным классам, а то и по разным школам — тогда новое окружение и внимательный педагог могут помочь.

- Также себя оправдала система телефонов доверия, - добавила психолог. - В младшем подростковом возрасте дети часто не решаются рассказать о том, что стали жертвой насилия, боятся, что родители посчитают их виновными, и проще вообще молчать. Но у ребенка обязательно должна быть возможность рассказать о том, что происходит.

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