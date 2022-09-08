Прогуливают школу и убегают из дома: Что делать родителям, когда ситуация выходит из-под контроля — говорим с полицией и психологом

За плохими оценками и прогулами могут потянуться проблемы серьезнее. Фото: Михаил ФРОЛОВ

История пропавшей школьницы, которую три дня искали в Ростовской области, заставила понервничать донских родителей подростков. Порой даже в самых благополучных семьях дети в подростковом возрасте начинают бунтовать.

Сначала страдают оценки в школе, потом начинаются прогулы, а следом школьники могут себе позволить пропасть с радаров и не приходить домой несколько дней. За этим следуют еще более серьезные последствия, о которых и думать не хочется.

Как же быть родителям, столкнувшимся с разрушительным поведением собственных детей? В «КП — Ростов-на-Дону» обратились за ответами в полицию и к психологу.

11 ВЕДОМСТВ РЕШАЮТ ПРОБЛЕМУ

- Когда ребенок попадает к нам на учет, смотрим причину. Что это было — преступление, правонарушение, бродяжничество... Исходя из этого и особенностей его личности планируем дальнейшую работу и привлекаем нужных специалистов, - рассказывает врио начальника отдела по делам несовершеннолетних Главного Управления МВД России по Ростовской области Денис Стрижев.

Если ребенок употребляет алкоголь — приглашают нарколога, если это нарушение детско-родительских отношений и ребенок ушел из дома — приходят педагоги-психологи. Если мается без дела и хочет работать — подключается центр занятости, отделы по делам молодежи и культуры, которые организовывают досуг ребенка.

- Ежемесячно сотрудники ОДН посещают детей дома, говорят с ребенком, родителями, учителями. Консультируемся с коллегами и корректируем нашу работу, - продолжает Денис Геннадьевич. - Комплексно принимаем решение — в систему органов профилактики входят 11 учреждений.

Некоторые не хотят учиться, а ищут работу, чтобы иметь карманные деньги. Фото: Иван ВИСЛОВ

При необходимости, ребенка отправляют в социально-реабилитационный центр - они есть практически в каждом районе области. Там детям оказывают комплексную специализированную помощь различные специалисты.

НЕ ХОЧУ УЧИТЬСЯ — ХОЧУ РАБОТАТЬ!

Собеседник приводит случай из практики, когда 14-летняя девочка, которую воспитывала одна мама, почувствовала себя самостоятельной и хотела не учиться, а работать, чтобы всегда иметь деньги на карманные расходы. Бралась за любую подработку: промоутером, людям на огороде помогала, устроилась на полевые работы к фермеру.

- Мама пыталась ее отговорить, объяснить, что это лишь разовая работа, а для постоянной нужно образование, - вспоминает Денис Стрижев. - Но девочка считала себя взрослой и принимала решения сама. После очередного конфликта ушла из дома к подруге.

Тогда мама обратилась в полицию. Девочку нашли и усадили всех за стол переговоров. Поговорили с подростком и узнали, что для нее авторитетным взрослым является тетя, у которой большая семья, много детей, с которыми она находила общий язык.

Иногда вопрос нужно решать совместными силами, вместе с полицией. Фото: Тимур ХАНОВ

- Тогда пригласили и ее, вместе с тетей объяснили ей, что будет дальше, если не получать образование и перебиваться случайными заработками, - рассказывает собеседник. - Привели примеры, с какими случаями сталкивалась полиция, когда детей вовлекали и в работу закладчиками, как на них нападали взрослые.

Тетя подключилась и давала племяннице карманные деньги, только бы девочка взялась за голову. За полгода, что школьница была на учете в Отделе по делам несовершеннолетних, ни разу не ушла из дома. Ситуация нормализовалась, и после девяти классов самостоятельная девушка поступила в сельскохозяйственный техникум.

УСЛЫШАЛИ РЕБЕНКА

А в этой истории 16-летний парень учиться был не против, но с одним «но». Мальчик долго находился в социально-реабилитационном центре в другом городе, там сдружился со сверстниками. Через полгода, когда их отправили домой, он уехал в родной город к родителям, а друзья остались в том же городе.

- После девятого класса он захотел поступать в техникум в том же городе, но родители настояли, чтобы никуда не уезжал и учился под их присмотром, - рассказывает Денис Геннадьевич.

На учет в ОДН подростка ставят, если он попадется на правонарушении. Фото: Тимур ХАНОВ

Парень походил на пары недолго, а потом решил, что учеба не его и уехал к друзьям. Его быстро нашли и вернули домой.

- Сейчас с родителями и городской комиссией по делам несовершеннолетних рассматриваем вопрос о зачислении его в учебное заведение в том городе, где он хочет учиться. Родители не против.

КОГДА СТАРЫЕ МЕХАНИЗМЫ НЕ РАБОТАЮТ

Психолог согласен: универсального решения здесь нет, и в каждом случае есть свой вариант для каждого ребенка.

- Нередко первым делом нужен медицинский анализ, - рассказывает психолог Виктория Аксютина. - В подростковом возрасте человек переживает и физиологическую, и эмоциональную перестройку. Сказаться могут гормональные дефициты, когда психика ребенка не справляется с возросшими требованиями социума.

Также необходим детальный анализ семейной ситуации. Конфликты у родителей усугубляют состояние еще неокрепшей психики. А если семья не справляется со своим внутренним кризисом, откуда у родителей возьмется ресурс поддержать своего ребенка?

- Надо искать ресурсного взрослого, даже если не живет рядом. Это может быть крестная, тетя, тренер. И на этом контакте с авторитетным взрослым можно хорошо ребенка в кризисной ситуации поддержать, - продолжает специалист.

Причин у проблемного поведения много - от физиологических, до ситуации в семье. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Если взрослые понимают, что разрушительные процессы связаны с семьей, то здесь должна быть совместная семейная консультация у психолога, объясняет Виктория Аксютина. Он поможет выработать новые подходы по взаимодействию с ребенком.

- Нередко родители оставляют старые механизмы общения. Маленькому ребенку нужно больше любви, а подростку — уже необходимо уважение, он испытывает потребность в самостоятельности и самодостаточности, - приводит пример Виктория Викторовна. - А родители продолжают, как в детстве, давить и загонять подростка в жесткие рамки как маленьких — будет конфликт.

Посмотрит специалист, и какие потребности у ребенка не закрываются в семье — в близости, в свободе или еще в чем-то.

«КИСЛОРОДНУЮ МАСКУ» — СНАЧАЛА СЕБЕ

По словам психолога, сейчас в целом выросло количество нарушений пограничных между психологией и психиатрией:

- Биполярные расстройства, депрессивные состояния, - перечисляет специалист. - Мы проживаем сложные времена, когда психическая нагрузка очень высокая, и многие с ней не справляются. С этим нужно уметь обращаться, жить в условиях неопределенности.

Дети же самостоятельно в этом возрасте не справятся — им нужна помощь взрослых. Родителей, авторитетных взрослых, психологов и специалистов других помогающих профессий.

В какой-то момент детям в компании "друзей" становится интереснее. Фото: Алексей ФОКИН

- По моему опыту скажу, что общий уровень образованности среди родителей растет. Больше родителей готовы работать, чтобы помочь ребенку. И в первую очередь здесь нужно помогать себе, чтобы передавать детям правильный опыт, - уверена Виктория Викторовна. - Если после развода люди находят в себе силы перестать обвинять своих бывших и учатся договариваться, когда начинают заниматься саморазвитием, это идет детям на пользу. Озлобленной и уставшей от жизни маме не научить детей хорошему. Ей нужно быть моделью поведением и причалом.

Так что первая задача — поддержать родителей. Как говорится, сначала "кислородную" маску надеваем на себя.

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