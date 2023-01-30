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НовостиОбщество30 января 2023 19:26

В Ростовской области без вести пропал 29-летний мужчина

Алексей Яковлев не выходит на связь с близкими с 23 января
Лейла МИРИШОВА
Мужчина не выходит на связь с 23 января. Фото: "ЛизаАлерт"

Мужчина не выходит на связь с 23 января. Фото: "ЛизаАлерт"

В Шахтах разыскивают без вести пропавшего 29-летнего мужчину. Об этом сообщили в поисково-спасательно отряде "ЛизаАлерт".

Алексей Яковлев вышел из дома 23 января, после чего связь с ним оборвалась. Взволнованные родственники пытались найти мужчину самостоятельно, но все попытки не увенчались успехом. Тогда они обратились за помощью в полицию, а позже к поискам подключились волонтеры.

Рост пропавшего – около 181 сантиметра. У Алексея среднего телосложение, темно-русые волосы и серо-зеленые глаза.

В день пропажи он был одет в черный спортивный костюм.

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