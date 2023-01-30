Адвокат студенток, отчисленных из-за хиджабов, попросил не оскорблять руководство колледжа Новочеркасска

В январе пять студенток из Новочеркасского медколледжа отчислили Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Юрист студенток, отчисленных из-за хиджабов, попросил не оскорблять персонал медицинского колледжа Новочеркасска. К этому он призвал своих подписчиков на официальной странице в соцсетях.

Юрист сообщил, что до него дошла информация о том, что некоторые граждане допускают «нелицеприятные высказывания» в адрес руководства медицинского колледжа.

— Руководство колледжа — наши сограждане. Они имеют право принимать те или иные решения, имеют право на свое мнение. Мы должны уважать это мнение. В случае, если мы не согласны с этими решениями, мы должны обращаться в надзорные органы, в суд, — прокомментировал адвокат.

Напомним, в январе пять студенток из Новочеркасского медколледжа отчислили, объяснив это тем, что их одежда не соответствует правилам учреждения. Как пояснил врио директора колледжа Игорь Шикуля, студентки обучались в учреждении медицинского направления. Согласно правилам, каждый обучающийся должен носить специальные халаты и шапочки. Однако именно это правило было нарушено. При этом у девушек еще есть возможность вернуться к обучению.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области пообещали восстановить студенток, отчисленных из-за хиджабов

Ранее девушки пожаловались на свой медколледж в ассоциацию юристов

(Подробности)