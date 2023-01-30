Ростовскую компанию намерены обанкротить через суд

Автосалоны компании обязали демонтировать из-за признания их самовольными постройками Фото: Артем КИЛЬКИН

Ростовскую компанию «Юг-Моторс» намерены обанкротить через суд. Автосалоны предприятия, которые располагаются в 1-м Машиностроительном переулке, признаны самовольными постройками. Соответствующая информация появилась на сайте Единого Федерального реестра сведений о банкротстве.

- В соответствии с п. 2.1 ст. 7 Федерального Закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» уведомляет о намерении обратиться в Арбитражный суд Ростовской области с заявлением о признании ООО «Юг-Моторс» несостоятельным (банкротом), — говорится в сообщении.

Отметим, что автосалоны компании обязали демонтировать из-за признания их самовольными постройками. С этим вопросом еще в 2012 году в суд обратились представители департамента имущественно-земельных отношений Ростова. Тогда заседание завершилось в пользу автосалона.

В 2019 году компания заказала экспертизу, которая подтвердила, что салоны являются объектами недвижимого имущества, так как при обследовании объектов были обнаружены фундаменты. Таким образом, компания потребовала признать право собственности на эти постройки.

По итогам судебного разбирательства донской арбитраж отказал компании в признании прав на автосалоны.

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