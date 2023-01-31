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НовостиОбщество31 января 2023 5:08

В Ростовской области нашли живым без вести пропавшего 38-летнего мужчину

Его искали несколько дней
Лейла МИРИШОВА
Сейчас жизни и здоровью дончанина ничего не угрожает. Фото: Станислав НАДАЛИНСКИЙ

Сейчас жизни и здоровью дончанина ничего не угрожает. Фото: Станислав НАДАЛИНСКИЙ

В Белокалитвинском районе нашли живым без вести пропавшего 38-летнего мужчину. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "ЛизаАлерт".

Мужчина пропал 26 января. Родственники пытались найти его самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью в полицию и к волонтерам. Поисковики прочесывали все улицы и переулки. Мужчину удалось найти живым только 30 января.

Сейчас жизни и здоровью дончанина ничего не угрожает.

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