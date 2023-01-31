В Ростовской области за год вдвое увеличилось число случаев дачи взятки

В рамках общей статистики регион оказался на шестом месте
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Ростовской области за 2022 год количество особо тяжких преступлений возросло на 10,2 %. По этому показателю регион оказался на девятом месте в стране, сообщается на сайте правовой информации Генпрокуратуры.
Кроме того, было зарегистрировано 3509 нарушений закона экономической направленности, что на 3,3 % больше, чем за предыдущий отчетный период. По этому показателю донской край находится на пятом месте.
При этом с января по декабрь 2022 года произошло 77 случаев дачи взяток и 80, связанных с получением подкупа. Годом ранее было 30 и 137 подобных случаев соответственно.
Также в течение года фиксировали нарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков и оружия. Всего на Дону выявили 57250 преступлений, в рамках общей статистики регион оказался на шестом месте.
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