В Ростове представителя Росгвардии судят за распространение фейков о Вооруженных силах РФ

Задержанному грозит до 10 лет тюрьмы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области в феврале 2023 года состоится новое слушание по делу представителя Росгвардии Валерия Котовича. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Ростовского-на-Дону гарнизонного военного суда.

Известно, что сами разбирательства в отношении мужчины в инстанции ведут с 2022 года. Поступившие материалы зарегистрировали еще в ноябре, в декабре решали вопрос о мере пресечения. После этого начали рассматривать само уголовное дело. Сейчас ведется опрос свидетелей.

Напомним, подозреваемого обвиняют по части 2 статьи 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации»). Если вина задержанного подтвердится, его могут осудить на срок до 10 лет и лишить должности. Также возможен штраф от 3 до 5 млн рублей.

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