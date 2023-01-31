В Таганроге планируют строительство нового железнодорожного переезда

Все пересечения с ж/д путями в пиковые часы перегружены Фото: Иван ПРОХОРОВ

В Таганроге планируют построить железнодорожный переезд из микрорайона Михайловка в сторону Андреевского микрорайона. Возможность появления этого объекта обсудили на заседании в Минтрансе Ростовской области.

- Застройку северного района Таганрога ведут активными темпами, население новых территорий уже составляет около 50 тысяч человек. Все пересечения с ж/д путями в пиковые часы перегружены, поэтому новый переезда позволит сократить время в пути и разгрузит улицы, - пришли к выводу участники обсуждения.

Однако проезд в створе улицы Михайловской разрешат сделать только после проверки - специалисты должны уточнить, насколько будущий проект будет соответствовать нормативным актам, следует просчитать транспортный поток.

Добавим, власти также рассматривают возможность переоборудования технологического проезда под железной дорогой в районе станции «Вареновка».

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