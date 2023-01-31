Губернатор Ростовской области попросил министра Файзуллина с реконструкцией БСМП Таганрога

Ирек Файзуллин и Василий Голубев провели встречу в Москве. Фото: сайт правительства РО

Губернатор Ростовской области Василий Голубев попросил министра строительства и ЖКХ России Ирека Файзуллина финансово поддержать реконструкцию БСМП Таганрога. Встреча чиновников состоялась 30 января в Москве.

Глава донского региона подчеркнул значимость больницы скорой медпомощи для жителей приморского города и трех близлежащих муниципальных районов.

Также Василий Голубев рассказал о ходе работ по другим направлениям строительной сферы. По итогам 2022 года ввод жилья в регионе превысил 2,7 млн кв. метров. Кроме того, открыли 31 соцобъект, в том числе пять школ, 20 детсадов, три спортивных комплекса.

В 2023 году в регионе продолжится создание областного детского хирургического центра на 280 коек. Этот объект возводят 432 человека, задействовано 20 единиц техники. Специалисты уже смонтировали все железобетонные конструкции, устанавливают окна, ведут внутреннюю отделку.

Ирек Файзуллин дал ряд поручений и обозначил необходимость своевременной реализации планов, входящих в федеральную инвестиционную программу.

- В 2023 году значительно ужесточаются сроки бюджетных процедур, в связи с чем работа по управлению капитальными вложениями требует еще более ответственного подхода, - сказал Ирек Файзуллин.

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Встреча состоялась в Москве (подробности)