Губернатор Ростовской области обсудил с главой Минтранса России обновление электротранспорта

Губернатор Василий Голубев. Фото: сайт правительства Ростовской области

Губернатор Ростовской области Василий Голубев обсудил с министром транспорта России Виталием Савельевым вопросы обновления электротранспорта, сообщает сайт донского правительства.

Глава региона рассказал, что поставки электробусов и зарядных станций на Дону ожидаются уже в 2023 году. Новую технику закупят для Ростова-на-Дону, Волгодонска и Таганрога.

Также участники встречи говорили о возможности финансирования работ на «Западной хорде», а также о ходе строительства Ростовского транспортного кольца в целом.

Напомним, в Ростовское транспортное кольцо должны войти 12 автодорог, в числе Западная хорда, Южный подъезд к Ростову и обход Аксая. Это новое направление протяженностью 110 км должно улучшить развитие поселков Красный Крым, Темерницкий и Нижнетемерницкий.

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