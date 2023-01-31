В Ростовской области департамент ЖКХ Новочеркасска возглавил Сергей Тарановский

Директор городского департамента ЖКХ Сергей Тарановский. Фото: сайт администрации Новочеркасска

В Ростовской области департамент ЖКХ и благоустройства Новочеркасска возглавил Сергей Тарановский. Информацию об этом опубликовали на сайте городской администрации.

- Новый руководитель приступил к своим обязанностям с 31 января. Он сменил на посту директора Виктора Прудникова, возглавлявшего департамент с июня 2022 года, - сообщили власти.

Добавим, до этого Сергей Тарановский был заместителем директора департамента ЖКХ, а еще раньше, с апреля 2021 года, работал главным инженером по эксплуатации ООО «Сириус». С 2005 по 2019 годы специалист трудился в сфере энергетики: занимал руководящие должности в «ТГК-8» РАО «ЕЭС России», «Лукойл-Ростовэнерго», «Лукойл-Ставропольэнерго» и на Ростовской ТЭЦ-2.

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