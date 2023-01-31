В Ростовской области коронавирусной инфекцией заболел еще 21 человек

За все время пандемии коронавируса инфекцию подхватили 439 438 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории Ростовской области за сутки коронавирусом заболел еще 21 человек. Об этом сообщили на сайте стопкоронавирус.рф.

За все время пандемии коронавируса инфекцию подхватили 439 438 человек. В большинстве случаев инфекция протекает, как ОРВИ. Так, у пациентов наблюдается повышенная температура, боль в горле и общая слабость. Поэтому инфекцию многие переносят дома. Однако при ухудшении состояния больного кладут в стационар под наблюдение медиков.

Чтобы не подхватить болезнь необходимо соблюдать меры профилактики: чаще мыть руки, носить с собой дезинфицирующие средства и при плохом самочувствии оставаться дома.

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