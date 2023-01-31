Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 января 2023 19:52

В Ростовской области коронавирусной инфекцией заболел еще 21 человек

За весь период пандемии ковида болезнь подхватили 439 438 дончан
Лейла МИРИШОВА
За все время пандемии коронавируса инфекцию подхватили 439 438 человек

За все время пандемии коронавируса инфекцию подхватили 439 438 человек

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории Ростовской области за сутки коронавирусом заболел еще 21 человек. Об этом сообщили на сайте стопкоронавирус.рф.

За все время пандемии коронавируса инфекцию подхватили 439 438 человек. В большинстве случаев инфекция протекает, как ОРВИ. Так, у пациентов наблюдается повышенная температура, боль в горле и общая слабость. Поэтому инфекцию многие переносят дома. Однако при ухудшении состояния больного кладут в стационар под наблюдение медиков.

Чтобы не подхватить болезнь необходимо соблюдать меры профилактики: чаще мыть руки, носить с собой дезинфицирующие средства и при плохом самочувствии оставаться дома.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Губернатор Ростовской области попросил министра Файзуллина поддержать реконструкцию БСМП Таганрога

Глава Минстроя России дал поручения по этому проекту

(Подробности)