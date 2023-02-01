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НовостиОбщество1 февраля 2023 5:16

Водителей Ростовской области предупредили о сильном тумане

Автовладельцам стоит быть внимательнее на дорогах
Лейла МИРИШОВА
Водителям стоит быть предельно внимательными

Водителям стоит быть предельно внимательными

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области водителей предупредили о сильном тумане. Об этом сообщили в УГИБДД по региону.

Так, в ближайшее время на дорогах донского региона ожидается туман. В этот период водителям стоит быть предельно внимательными на дорогах. Так, при движении необходимо соблюдать безопасную скорость и дистанцию с другими автомобилями.

Также автовладельцам, приближаясь к пешеходным переходам, стоит снижать скорость.

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