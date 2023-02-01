Водителей Ростовской области предупредили о сильном тумане

Водителям стоит быть предельно внимательными
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Ростовской области водителей предупредили о сильном тумане. Об этом сообщили в УГИБДД по региону.
Так, в ближайшее время на дорогах донского региона ожидается туман. В этот период водителям стоит быть предельно внимательными на дорогах. Так, при движении необходимо соблюдать безопасную скорость и дистанцию с другими автомобилями.
Также автовладельцам, приближаясь к пешеходным переходам, стоит снижать скорость.
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