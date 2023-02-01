В Ростове-на-Дону в первый день февраля обещают снег с дождем

В городе будет пасмурно и сыро Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове в первый день февраля синоптики прогнозируют небольшой снег с дождем и пасмурную погоду. Об этом сообщили в Ростгидрометцентре.

В среду, 1 февраля, в городе целый день будет пасмурная погода. Местами ожидаются прояснения. Также синоптики предупредили и небольшом снеге с дождем. Днем воздух прогреется до +5...+4 градусов. Вечером температура воздуха составит +1.

В этот день порывы ветра достигнут четырех метров в секунду.

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(Подробности)