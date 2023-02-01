В Ростове до 2 февраля из-за тумана и гололеда объявили экстренное предупреждение

Ожидаются осадки, ночью и утром ожидается мокрый снег Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону до 2 февраля объявили экстренное предупреждение. Ожидаются осадки, ночью и утром с мокрым снегом, возможны туман и гололедица, сообщают синоптики ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».

Жителей и гостей донской столицы просят быть внимательными и осторожными в непогоду. В указанный период возрастает вероятность различных аварий, добавили в городском управлении по делами ГО и ЧС.

Водители должны соблюдать безопасную скорость и оставлять машины только на парковках, в ином случае транспорт может помешать работе общественного транспорта и уборочной техники.

Пешеходам рекомендуют переходить дорогу только в разрешенных местах. Необходимо помнить, что наледи появляются около остановок и перед светофорами.

В экстренных ситуациях и водителям, и пешеходам следует звонить по номеру «112».

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